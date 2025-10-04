«Нам надо выжить»: Лукашенко заявил о необходимости сохранения страны в условиях мирового передела

В ходе рабочей поездки в Гомельскую область президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости сохранения национальной устойчивости в условиях глобального переустройства мирового порядка. Своё видение текущей ситуации он изложил в ходе общения с местными жителями и представителями власти.

«Мир переделить хотят. Нам некуда деваться. Нам надо выжить. А возвращаться к полешукам (коренное население Полесья — прим. Life.ru) — в лаптях ходить [как в прошлом] — не хочется. Поэтому надо Полесье в чувство приводить», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что в сложившихся геополитических условиях страна должна мобилизовать все внутренние ресурсы для обеспечения собственного выживания и развития. Отдельное внимание в своём обращении он уделил вопросам мелиорации, указав на необходимость достойного финансирования хозяйств, занимающихся восстановлением и обслуживанием мелиоративных систем.

Лукашенко отметил, что работа с землей и поддержание почвенного плодородия являются государственно важной задачей, а сельскохозяйственные предприятия, участвующие в введении земель в севооборот, должны иметь возможность получать за это достойное вознаграждение.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о глобальной борьбе за переустройство мира. Он подчеркнул, что только совместными усилиями можно справиться с текущими вызовами. Также, после встречи с главой РФ Владимиром Путиным, белорусский лидер заявил о необходимости достижения соглашений между лидерами России, Беларуси и Украины для прекращения конфликта.