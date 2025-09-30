Лукашенко объявил о начале битвы за передел мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время идёт масштабная борьба за передел мира. По его убеждению, противостоять нынешним вызовам страны способны исключительно сообща, и призвал поддерживать и развивать экономические связи.

«Идёт передел мира, идёт конкретное сражение, борьба. Хотелось бы, чтобы в этой борьбе мы выстояли. А выстоять только можем вместе», — предупредил белорусский лидер на встрече с главами правительственных делегаций в рамках заседаний советов СНГ и Евразийского межправительственного совета.

Ранее Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил о необходимости достижения договорённостей между руководителями России, Белоруссии и Украины для завершения конфликта. Он напомнил, что ещё в начале специальной военной операции высказывался за то, что лидерам трёх славянских государств следует сесть за стол переговоров.