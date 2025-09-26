Лукашенко: Лидерам трёх славянских государств необходимо сесть и договориться

Главам России, Белоруссии и Украины необходимо договориться о завершении конфликта в Незалежной. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в разговоре с корреспондентом ВГРТК Павлом Зарубиным.

«Я в начале СВО говорил: нам, руководителям трёх славянских государств, надо сесть и договориться», — сказал он после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.