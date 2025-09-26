Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 15:42

Лукашенко: Лидерам трёх славянских государств необходимо сесть и договориться

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Главам России, Белоруссии и Украины необходимо договориться о завершении конфликта в Незалежной. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в разговоре с корреспондентом ВГРТК Павлом Зарубиным.

«Я в начале СВО говорил: нам, руководителям трёх славянских государств, надо сесть и договориться», сказал он после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лукашенко предложил Зеленскому успокоиться и перестать грозить ударами по Кремлю
Лукашенко предложил Зеленскому успокоиться и перестать грозить ударами по Кремлю

Напомним, сегодня Владимир Путин провёл переговоры с главой Белоруссии в Кремле, встречу лидеры начали с тёплого приветствия, кадры которого Life.ru публиковал. Перед беседой с президентом РФ Лукашенко сказал, что Москве и Минску нужно обсудить множество накопившихся вопросов. Встреча длилась пять часов и двадцать минут. После этого Путин и Лукашенко вместе заслушали доклад Генштаба ВС РФ.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar