Лукашенко: Лидерам трёх славянских государств необходимо сесть и договориться
Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Главам России, Белоруссии и Украины необходимо договориться о завершении конфликта в Незалежной. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в разговоре с корреспондентом ВГРТК Павлом Зарубиным.
«Я в начале СВО говорил: нам, руководителям трёх славянских государств, надо сесть и договориться», — сказал он после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, сегодня Владимир Путин провёл переговоры с главой Белоруссии в Кремле, встречу лидеры начали с тёплого приветствия, кадры которого Life.ru публиковал. Перед беседой с президентом РФ Лукашенко сказал, что Москве и Минску нужно обсудить множество накопившихся вопросов. Встреча длилась пять часов и двадцать минут. После этого Путин и Лукашенко вместе заслушали доклад Генштаба ВС РФ.
