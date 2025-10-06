Силы ПВО России уничтожили 14 беспилотников над Белгородской областью

Украинские военные пытались атаковать Белгородскую область при помощи 14 беспилотников, российская система ПВО сбила БПЛА в небе над регионом. Такие данные приводит Минобороны РФ об атаках ВСУ во второй половине дня 6 октября.

«В период с 13:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Белгородской области», — сказано в тексте.

Накануне сообщалось, что в селе Подывотье Севского района Брянской области мирный житель пострадал в результате атаки украинских дронов-камикадзе. Он получил осколочные ранения и был доставлен в больницу.