6 октября, 16:39

Силы ПВО России уничтожили 14 беспилотников над Белгородской областью

Украинские военные пытались атаковать Белгородскую область при помощи 14 беспилотников, российская система ПВО сбила БПЛА в небе над регионом. Такие данные приводит Минобороны РФ об атаках ВСУ во второй половине дня 6 октября.

«В период с 13:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Белгородской области», — сказано в тексте.

Виновен «‎Нобель»: Life.ru узнал причину массированного налёта 251 дрона ВСУ на Россию

Накануне сообщалось, что в селе Подывотье Севского района Брянской области мирный житель пострадал в результате атаки украинских дронов-камикадзе. Он получил осколочные ранения и был доставлен в больницу.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

