В Ростовской области наркодилер укусил инспектора ДПС при задержании
Обложка © Life.ru
В Каменском районе Ростовской области произошёл инцидент с применением насилия к сотруднику правоохранительных органов при задержании подозреваемого в наркопреступлениях. Об этом сообщил представитель региональной Госавтоинспекции.
Во время проверки автомобиля Kia Optima, припаркованного у лесной рощи, полицейские обнаружили у местного жителя 1990 года рождения эфедрон и гашиш. При попытке задержания мужчина оказал ожесточённое сопротивление — наносил удары по инспектору ДПС и укусил его за ногу, пытаясь скрыться от правоохранителей. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на сбыт наркотиков и применении насилия к представителю власти.
Ранее сообщалось, что в Мазовецком воеводстве произошёл инцидент с участием гражданина Украины, который при задержании оказал сопротивление полиции и повредил служебный автомобиль, откусив часть дверного уплотнителя. Инцидент произошёл 28 сентября после вызова о пьяном мужчине, угрожавшем двум соотечественникам. В полиции отметили, что задержанный продолжил деструктивные действия даже в салоне патрульной машины, где также повредил лакокрасочное покрытие.
