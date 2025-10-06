Генштаб ВСУ анонсировал создание нового рода войск на Украине
В структуре Вооружённых сил Украины может быть сформирован принципиально новый род войск, предназначенный для операций в цифровом пространстве. Соответствующая информация была распространена Генштабом ВСУ.
«В Вооружённых силах Украины продолжается процесс наращивания возможностей по борьбе в киберпространстве», — говорится в сообщении ведомства.
В генштабе уточнили, что проект закона о создании киберсил уже внесён на рассмотрение в украинский парламент. Его первое чтение запланировано на 7 октября. Разработкой данного документа, как отметили в военном ведомстве, занималась специальная рабочая группа, сформированная из специалистов Генштаба.
Ранее Life.ru сообщал, что на Украине сформирована новая воинская часть из иностранных наёмников — «Специальная латинская бригада», которую составляют выходцы из Латинской Америки и другие испаноговорящие военнослужащие. Предлагаемая символика бригады включает её название на украинском и английском, изображение орла в национальной украинской цветовой гамме и сову.
