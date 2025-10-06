Семилетняя девочка провела несколько дней в квартире с умершей матерью в Тюмени

В Тюмени семилетняя девочка несколько дней находилась в одной квартире с телом скончавшейся матери. Трагическую находку 5 октября сделала подруга погибшей, которая забеспокоилась, что та долгое время не выходит на связь, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

«По факту обнаружения тела женщины проводится процессуальная проверка. При осмотре внешних признаков криминальной смерти не установлено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. С целью установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза», — гвоорится в сообщении.

