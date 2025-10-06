Прохор Шаляпин отказался оправдываться за шутку про ребёнка на телешоу

Певец Прохор Шаляпин отказался приносить извинения за свою шутку в адрес ребёнка во время съёмок шоу «Дети против». Свою позицию артист пояснил в комментарии прессе.

«Оправдываться мне не за что. Меня пригласили на юмористическое шоу. Там нужно было шутить. Я и так максимально деликатно вёл себя с детьми, придраться не к чему», — приводит его слова «Москва 24».

Поводом для скандала стал ответ Шаляпина на вопрос мальчика, работал ли он когда-нибудь грузчиком. Артист заявил, что оставил эту вакансию для ребёнка. Многие пользователи сочли такую шутку излишне жёсткой и неуместной, однако сам блогер не увидел в своём высказывании ничего предосудительного.

Ранее Прохор Шаляпин высказался о взаимной любви. По его мнению, взаимные двусторонние чувства в паре настолько редки, что их можно сравнивать с даром небес. Он добавил, что сама по себе любовь столь сложна, что не всякий может её обрести, а те, кому это удалось, должны работать над тем, чтобы её сохранить.