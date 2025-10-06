Валдайский форум
Регион
6 октября, 18:21

Путин и Нетаньяху по телефону обсудили ситуацию в секторе Газа и Сирии

Обложка © ТАСС / Сергей Гунеев, Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы стороны детально обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, включая предложенный американским президентом план нормализации обстановки в секторе Газа. Российский лидер подтвердил неизменность позиции Москвы, выступающей за всеобъемлющее урегулирование палестинской проблемы на основе общепризнанных международно-правовых документов.

Также руководители обменялись мнениями по другим региональным вопросам, выразив взаимную заинтересованность в поиске дипломатических решений для иранской ядерной программы и дальнейшей стабилизации в Сирии. В рамках разговора Нетаньяху передал Путину поздравления с предстоящим днём рождения, а российский президент в свою очередь поздравил израильского коллегу и весь народ Израиля с праздником Суккот.

Также Владимир Путин принял сегодня в Кремле вице-премьера России Дмитрия Патрушева, чтобы заслушать доклад о национальном проекте «Экологическое благополучие». На встрече обсуждались меры по охране водных объектов, а также сохранению и восстановлению лесов. Также шла о речь о мерах поддержки агропромышленного комплекса.

Юрий Лысенко
