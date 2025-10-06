Валдайский форум
6 октября, 19:24

В Индонезии леопард пробрался в отель и три часа наводил ужас на туристов

Пойманные в Бандунге леопард. Обложка © X / tempodotco

Дикий леопард проник на территорию отеля в индонезийском Бандунге и три часа кошмарил туристов. О неожиданном визите сообщило издание South China Morning Post.

Незваного хищника обнаружили гости, возвращавшиеся с прогулки возле одного из номеров. Администрация гостиницы немедленно вызвала пожарных, которые подключили к операции специалистов агентства по охране природы. Пойманное животное доставят в реабилитационный центр для дикой природы, где оно будет находиться под постоянным наблюдением.

Авторы материала отметили возможную связь инцидента с побегом леопарда из местного зоопарка в конце августа — он расположен всего в пяти километрах от отеля. Специалистам предстоит выяснить, является ли пойманный хищник тем самым сбежавшим животным.

Ранее Life.ru рассказывал о трагической гибели дрессировщика Райана Исли, которого загрыз тигр в заповеднике «Гроулер Пайнс» в Оклахоме. Известность пришла к нему после документального сериала «Король тигров», вышедшего на Netflix в 2020 году.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

