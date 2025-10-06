Джеки Чан планирует снять четвёртую часть «Доспехов Бога» в Казахстане

Голливудская звезда Джеки Чан официально подтвердила съёмки новой части культовой франшизы «Доспехи Бога» на территории Казахстана. Соответствующее заявление распространила казахстанская продюсерская студия Salem Entertainment в своём личном блоге в социальной сети.

Согласно сообщению студии, четвёртая часть под названием «Доспехи Бога: Ультиматум» будет реализована именно в Казахстане, а визит актёра в Алма-Ату в конце сентября был связан с выбором подходящих локаций для будущего фильма.

Франшиза, первая часть которой вышла в 1986 году, приобрела культовый статус у миллионов зрителей по всему миру. Джеки Чан, являющийся режиссёром всех предыдущих частей саги, в 2016 году получил почётный «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф.

Ранее сообщалось, что Всемирная федерация каратэ (WKF) удостоила актёра Джеки Чана почётного чёрного пояса за вклад в популяризацию боевых искусств. Церемония награждения, которую провёл генеральный секретарь организации Тосихиса Нагура, состоялась в признание роли Чана в продвижении ценностей каратэ через кинематограф, особенно благодаря его участию во франшизе «Каратэ-пацан». Нагура подчеркнул значимость каратэ, как глобального культурного феномена, и отметил влияние франшизы «Каратэ-пацан» на популяризацию этого вида спорта.