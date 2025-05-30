«Каратэ-пацан» по-настоящему: Джеки Чан стал обладателем чёрного пояса
WKF: Джеки Чан получил чёрный пояс за вклад в популяризацию боевых искусств
Актер Джеки Чан и генеральный секретарь WKF Тосихиса Нагура на церемонии награждения в Нью-Йорке. Обложка © World Karate Federation
Всемирная федерация каратэ (WKF) вручила чёрный пояс актёру Джеки Чану за вклад в популяризацию боевых искусств. Торжественную церемонию провёл Генеральный секретарь организации Тосихиса Нагура.
«Карате занимает привилегированное положение в популярной культуре и в сообществах по всему миру. Это дисциплина и глобальный бренд, известный людям во всем мире. Немногие уловили фантастические ценности каратэ лучше, чем франшиза Karate Kid», — отметил Нагура.
Высшую степень в иерархии каратэ артист получил в качестве признания его роли в продвижении спорта на экранах — в частности, благодаря участию во франшизе «Каратэ-пацан». Новая часть киноэпопеи — «Каратэ-пацан: Легенды» — выходит в широкий прокат 30 мая.
Недавно был представлен трейлер нового боевика «Круче некуда», где Джеки Чан сыграл одну из главных ролей вместе с Джоном Синой. По сюжету, герои — бывшие спецназовцы — спасают гражданских из охваченного войной Багдада. Режиссёр фильма — Скотт Во, известный по проектам «Три икса» и «Двухсотлетний человек». А до этого Джеки Чан обратился к российским зрителям с приглашением на премьеру своего нового фильма «Операция «Панда», которая состоялась 5 декабря.