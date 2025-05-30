«Каратэ-пацан» по-настоящему: Джеки Чан стал обладателем чёрного пояса

«Карате занимает привилегированное положение в популярной культуре и в сообществах по всему миру. Это дисциплина и глобальный бренд, известный людям во всем мире. Немногие уловили фантастические ценности каратэ лучше, чем франшиза Karate Kid», — отметил Нагура.