В Кривом Роге мужчина с топором напал на священника УПЦ во время литургии

В городе Кривой Рог Днепропетровской области произошло нападение на священнослужителя канонической Украинской православной церкви во время проведения богослужения. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Первый Казацкий» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

35-летний местный житель ворвался в храм во время воскресной литургии и атаковал священника с топором, сбив ему головной убор. Полицейские оперативно задержали злоумышленника на месте происшествия. Инцидент произошёл в одном из районов Кривого Рога, где продолжается противостояние между различными религиозными юрисдикциями на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге произошёл инцидент с нападением на сотрудников во время проверки документов. Сообщается, что мужчина применил нож, нанеся ранения двум сотрудникам учреждения, после чего скрылся с места происшествия. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, при этом один из них находится в тяжёлом состоянии.