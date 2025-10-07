В США двое студентов погибли в горящем Tesla из-за отказа дверей после ДТП

Двое молодых людей сгорели заживо внутри Tesla Cybertruck. В результате аварии у машины отказала система открывания дверей, сообщает издание LADBible.

19-летний водитель Сорен Диксон (он выжил) не справился с управлением и на высокой скорости врезался в дерево в пригороде Сан-Франциско. Адвокаты семей погибшей 19-летней Кристы Цукахары и 20-летнего Джека Нельсона утверждают, что дверные механизмы автомобиля заблокировали путь к спасению.

Конструкция дверей Cybertruck предполагает их открытие с помощью кнопки, которая питается от отдельной 12-вольтовой батареи. Как следует из иска, после столкновения, приведшего к отключению электроэнергии, выжившие при ударе пассажиры не смогли покинуть салон. Юристы подчеркивают, что Нельсон и Цукахара получили при столкновении лишь незначительные травмы, но стали жертвами огня и продуктов горения.

«Tesla может попытаться обвинить водителя, но этот автомобиль не должен был похоронить этих людей. Мы хотим привлечь компанию к ответственности и исправить плохое поведение», — заявил адвокат, представляющий интересы пострадавших семей.

Ранее Life.ru сообщал, что трое человек, включая двоих детей, погибли в горящем автомобиле Tesla в Германии из-за отказа электроники. По информации следствия, бортовой компьютер заблокировал двери в момент возгорания, не оставив 43-летнему мужчине и девятилетним детям шанса на спасение. Свидетели происшествия безуспешно пытались помочь оказавшимся в ловушке людям.