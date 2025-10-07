В Португалии мужчина погиб, застряв в уличном контейнере для одежды

В Португалии мужчина погиб, застряв в контейнере для сбора одежды. Случай произошёл в конце сентября в Кашкайше, сообщает Correio da Manhã.

45-летний португалец засунул руку в контейнер, чтобы достать что-то, но не смог её освободить. Его конечность застряла в пружинном механизме. Прохожие заметили мужчину около 10 часов вечера, но помощи не оказали.

Тело мужчины обнаружили мусорщики только во втором часу ночи. Когда пожарные и полиция приехали, мужчина уже не дышал. Вероятно, он умер из-за нарушения кровообращения. Его извлекли только после демонтажа задней части контейнера. У погибшего остались жена и дети.

Ранее Life.ru рассказывал, как американский инструктор по парашютному спорту погиб, случайно отделившись от тандемной системы с учеником. Мужчина выпал из самолёта без парашюта. Его ученик благополучно приземлился, хотя и застрял на дереве.