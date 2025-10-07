В Португалии мужчина погиб, застряв в уличном контейнере для одежды
Обложка © Freepik / bearfotos
В Португалии мужчина погиб, застряв в контейнере для сбора одежды. Случай произошёл в конце сентября в Кашкайше, сообщает Correio da Manhã.
45-летний португалец засунул руку в контейнер, чтобы достать что-то, но не смог её освободить. Его конечность застряла в пружинном механизме. Прохожие заметили мужчину около 10 часов вечера, но помощи не оказали.
Тело мужчины обнаружили мусорщики только во втором часу ночи. Когда пожарные и полиция приехали, мужчина уже не дышал. Вероятно, он умер из-за нарушения кровообращения. Его извлекли только после демонтажа задней части контейнера. У погибшего остались жена и дети.
Ранее Life.ru рассказывал, как американский инструктор по парашютному спорту погиб, случайно отделившись от тандемной системы с учеником. Мужчина выпал из самолёта без парашюта. Его ученик благополучно приземлился, хотя и застрял на дереве.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.