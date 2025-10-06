Валдайский форум
6 октября, 20:14

На фоне серии взрывов в Харькове отключили электричество

Обложка © Freepik / wirestock

В Харькове на востоке Украины прозвучали почти два десятка взрывов. В результате этих событий город частично лишился электричества. По данным украинского издания «Общественное», взрывы начали фиксировать после 22:00.

Количество взрывов продолжает увеличиваться. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале о пожаре в Индустриальном районе. В Харьковской области сейчас действует режим воздушной тревоги.

Виновен «‎Нобель»: Life.ru узнал причину массированного налёта 251 дрона ВСУ на Россию

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким озвучил прогноз того, что конфликт между Россией и Украиной может завершиться в период от двух месяцев до одного года. Он подчеркнул, что, несмотря на возможность простого прекращения огня, стороны ждут подписания официального документа с уточнёнными условиями.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Лия Мурадьян
