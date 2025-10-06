Новый удар по рублю: ЕС собрался заблокировать российский стейблкоин

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против нового рублёвого стейблкоина A7A5, сообщает агентство Bloomberg. По данным источников, ограничения могут коснуться любых транзакций с этой цифровой валютой на территории ЕС.

Кроме того, санкции затронут банки в России, Белоруссии и странах Центральной Азии, которые обеспечивают переводы с использованием A7A5. Этот шаг может стать частью новой волны экономического давления Брюсселя на Москву.

Стейблкоин A7A5, созданный платформой A7 при поддержке ПСБ, получил официальный статус цифрового финансового актива. Он используется для трансграничных расчётов в рублях, что делает его удобным инструментом для российских экспортёров и импортеров.

Ранее Life.ru писал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС перейти к более жёстким санкциям против России. Она отметила, что прежняя поэтапная стратегия себя исчерпала и теперь Брюссель нацелен на ударные меры в энергетике, финансах и торговле. По её словам, Евросоюз намерен значительно увеличить давление на Москву, чтобы, как она выразилась, «заставить Кремль платить за свои действия».