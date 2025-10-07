Новый глава Минобороны Франции ушёл в отставку спустя 24 часа после назначения

Назначенный всего сутки назад министр обороны Франции Брюно Ле Мэр заявил о своей отставке, передав полномочия бывшему премьеру Пятой республики Себастьяну Лекорню.

По словам Ле Мэра, он лично обратился к президенту Эмманюэлю Макрону с просьбой освободить его от обязанностей, и тот согласился.

«Я предложил президенту свой немедленный выход из состава правительства. Он принял моё предложение», – написал уже экс-министр в соцсети X.

Отставка последовала на фоне нестабильности во французском кабинете. Сам Лекорню, занимавший пост премьера менее месяца, тоже подал в отставку.

Ранее Life.ru писал, что Дмитрий Медведев высмеял ситуацию во французском правительстве, обвинив Макрона в неспособности удержать власть. Политик заявил, что Франция побила «печальный рекорд» – новое правительство просуществовало меньше суток. Медведев язвительно добавил, что «даже казацкие лошади, вошедшие в Париж в 1814-м, справились бы лучше».