Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 21:00

Новый глава Минобороны Франции ушёл в отставку спустя 24 часа после назначения

Брюно Ле Мэр. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bruno Le Maire

Брюно Ле Мэр. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bruno Le Maire

Назначенный всего сутки назад министр обороны Франции Брюно Ле Мэр заявил о своей отставке, передав полномочия бывшему премьеру Пятой республики Себастьяну Лекорню.

По словам Ле Мэра, он лично обратился к президенту Эмманюэлю Макрону с просьбой освободить его от обязанностей, и тот согласился.

«Я предложил президенту свой немедленный выход из состава правительства. Он принял моё предложение», – написал уже экс-министр в соцсети X.

Отставка последовала на фоне нестабильности во французском кабинете. Сам Лекорню, занимавший пост премьера менее месяца, тоже подал в отставку.

Politico: Отставка премьера Франции Лекорню погружает Макрона в хаос
Politico: Отставка премьера Франции Лекорню погружает Макрона в хаос

Ранее Life.ru писал, что Дмитрий Медведев высмеял ситуацию во французском правительстве, обвинив Макрона в неспособности удержать власть. Политик заявил, что Франция побила «печальный рекорд» – новое правительство просуществовало меньше суток. Медведев язвительно добавил, что «даже казацкие лошади, вошедшие в Париж в 1814-м, справились бы лучше».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar