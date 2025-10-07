Валдайский форум
6 октября, 22:26

В 20 лет умерла звезда украинской гимнастики Елизавета Хоровинкина

Елизавета Хоровинкина. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / НУФВСУ

В возрасте 20 лет ушла из жизни украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина. Об этом сообщили в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины, где девушка училась на кафедре спортивных видов гимнастики.

Как отметили в университете, Хоровинкина начала заниматься художественной гимнастикой с четырёх лет и за годы выступлений собрала внушительную коллекцию наград.

«Мы помним Лизу как светлого, доброго, искреннего человека, который излучал тепло и вдохновение. Она была не только отличницей и прилежной студенткой, но и настоящей фанаткой своего дела – гимнастики. Её любовь к спорту, настойчивость и искренность чувствовались в каждом движении, каждом слове, каждой улыбке», – подчеркнули в НУФВСУ.

В университете выразили соболезнования родным и близким Елизаветы. Причина смерти гимнастки не раскрывается.

Актриса Кимберли Эбер Грегори из «Теории большого взрыва» умерла в 52 года

