В 20 лет умерла звезда украинской гимнастики Елизавета Хоровинкина
Елизавета Хоровинкина. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / НУФВСУ
В возрасте 20 лет ушла из жизни украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина. Об этом сообщили в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины, где девушка училась на кафедре спортивных видов гимнастики.
Как отметили в университете, Хоровинкина начала заниматься художественной гимнастикой с четырёх лет и за годы выступлений собрала внушительную коллекцию наград.
«Мы помним Лизу как светлого, доброго, искреннего человека, который излучал тепло и вдохновение. Она была не только отличницей и прилежной студенткой, но и настоящей фанаткой своего дела – гимнастики. Её любовь к спорту, настойчивость и искренность чувствовались в каждом движении, каждом слове, каждой улыбке», – подчеркнули в НУФВСУ.
В университете выразили соболезнования родным и близким Елизаветы. Причина смерти гимнастки не раскрывается.
Ранее Life.ru писал, что в Гондурасе умерла 21-летняя телеведущая и TikTok-блогер Дженнифер Николь Ривас после эпилептического приступа. Девушка потеряла сознание и не пришла в себя, несмотря на усилия врачей.
Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.