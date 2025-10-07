Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 23:28

РФС 10 октября рассмотрит новое дело против отстранённого за ставки Писарского

Владимир Писарский. Обложка © Telegram / ФК СКА Ростов-на-Дону

Российский футбольный союз (РФС) 10 октября рассмотрит новое дело против уже отстранённого форварда Владимира Писарского. Об этом сообщил юрист спортсмена Антон Смирнов.

По его словам, всё дело в якобы совершённых им двух ставках в 2020 году, когда футболист выступал за омский «Иртыш». Юрист уточнил, что нападающий не совершал ставок, соответственно не участвовал в азартных играх и пари, основанных на риске.

Напомним, 3 июля комитет по этике отстранил Писарского от футбольной деятельности на четыре года (три из них — условно). Причиной стали ставки, которые сделал друг футболиста на первый стыковой матч «Сочи» — «Пари НН», в котором Владимир принимал участие и получил красную карточку в первом тайме. Права на игрока принадлежали «Крыльям Советов», которые расторгли с ним контракт. Сейчас футболист выступает за медийный «СКА-Ростов».

Артур Лапсаков
  • Новости
  • рфс
  • Футбол
  • Спорт
