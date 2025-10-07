РФС 10 октября рассмотрит новое дело против отстранённого за ставки Писарского

Российский футбольный союз (РФС) 10 октября рассмотрит новое дело против уже отстранённого форварда Владимира Писарского. Об этом сообщил юрист спортсмена Антон Смирнов.

По его словам, всё дело в якобы совершённых им двух ставках в 2020 году, когда футболист выступал за омский «Иртыш». Юрист уточнил, что нападающий не совершал ставок, соответственно не участвовал в азартных играх и пари, основанных на риске.