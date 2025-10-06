Ректору Бауманки пришлось извиняться за нападки на ЦСКА после разгрома «Спартака»
Ректор МГТУ им. Баумана Гордин извинился за оскорбление ЦСКА после дерби
Михаил Гордин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин принёс извинения за резкое высказывание в адрес футбольного клуба ЦСКА после победы над «Спартаком». Пресс-служба вуз объяснила, что пост после дерби был написан под эмоциями.
Высказывание было сделано в эмоциональном порыве во время футбольного матча, что характерно для многих болельщиков. При этом ректор осознал, что его слова могли задеть чувства некоторых людей, и принял решение принести соответствующие извинения.
«За эту искренность его так любят сотрудники и студенты университета. Однако ректор приносит извинения тем, кого могла задеть его позиция», – отметили в Бауманке.
Напомним, матч ЦСКА — «Спартак» состоялся в воскресенье 5 октября и закончился со счётом 3:2 в пользу армейцев. Все три гола клуб забил ещё до девятнадцатой минуты: красно-белые не пропускали так много мячей за столь короткий период времени с 1947 года. Болельщик «Спартака» Михаил Гордин, судя по данным СМИ, очень переживал за исход матча и комментировал его в личном телеграм-канале. К настоящему моменту резких постов там нет.
