Ректору Бауманки пришлось извиняться за нападки на ЦСКА после разгрома «‎Спартака»

Ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин принёс извинения за резкое высказывание в адрес футбольного клуба ЦСКА после победы над «‎Спартаком». Пресс-служба вуз объяснила, что пост после дерби был написан под эмоциями.

Высказывание было сделано в эмоциональном порыве во время футбольного матча, что характерно для многих болельщиков. При этом ректор осознал, что его слова могли задеть чувства некоторых людей, и принял решение принести соответствующие извинения.

«За эту искренность его так любят сотрудники и студенты университета. Однако ректор приносит извинения тем, кого могла задеть его позиция», – отметили в Бауманке.

Напомним, матч ЦСКА — «Спартак» состоялся в воскресенье 5 октября и закончился со счётом 3:2 в пользу армейцев. Все три гола клуб забил ещё до девятнадцатой минуты: красно-белые не пропускали так много мячей за столь короткий период времени с 1947 года. Болельщик «Спартака» Михаил Гордин, судя по данным СМИ, очень переживал за исход матча и комментировал его в личном телеграм-канале. К настоящему моменту резких постов там нет.