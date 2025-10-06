ЦСКА обыграл Спартак со счётом 3:2 в матче 11-го тура Премьер-лиги

Программа 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги закончилась четырьмя играми в воскресенье, 5 октября. Самым ярким событием стала встреча ЦСКА и «Спартака», завершившаяся победой армейцев со счётом 3:2.

Исход встречи был практически предрешён уже к 18-й минуте, когда игроки ЦСКА трижды поразили ворота соперника. Отличились Кирилл Глебов (5-я минута), Иван Обляков (12-я минута, с пенальти) и Данил Круговой (18-я минута). «Спартак» впервые с 1947 года пропустил три мяча за столь короткий отрезок времени. Тогда подобное произошло в матче с «Торпедо» (2:6).

На 21-й минуте португальский полузащитник Жедсон Фернандеш смог сократить отставание команды. Главный тренер «Спартака» Ненад Сакич после матча заявил, что в первые 20 минут на поле доминировали исключительно футболисты ЦСКА, назвав поражение «очень тяжёлым».

Ещё до перерыва ЦСКА мог увеличить отрыв, однако гол Кругового был отменён из-за игры рукой Облякова. Во втором тайме «Спартак» активизировался, и на 57-й минуте Ливай Гарсия отыграл ещё один мяч. В этом же эпизоде травму получил голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, которого заменил Владислав Тороп. Врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил журналистам, что у Акинфеева подвернут голеностоп, но выразил надежду на то, что всё обойдётся. Сам Акинфеев в своём Telegram-канале сообщил, что травма не является серьёзной.

Ранее сборная России по футболу озвучила состав на октябрьские сборы, в рамках которых состоятся игры с национальными командами Ирана и Боливии. В списке — 30 футболистов, включая двоих новичков — полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова и защитника «Балтики» Мингияна Бевеева.