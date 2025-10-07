Валдайский форум
7 октября, 02:56

«Сумасшедшая и злая»: Пытавшаяся прорваться в Газу Грета Тунберг вывела Трампа из себя

Трамп назвал Грету Тунберг сумасшедшей и посоветовал обратиться к врачу

Дональд Трамп, Грета Тунберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/gretathunberg

Президент США Дональд Трамп снова отличился громким заявлением. На этот раз под горячую руку американского лидера попала шведская экоактивистка Грета Тунберг. Политик назвал девушку «злой и сумасшедшей» и заявил, что ей пора «сходить к врачу».

«Она больше не занимается окружающей средой. У неё проблемы с управлением гневом – думаю, ей стоит обратиться к врачу», – сказал Трамп, комментируя новость о депортации активистки из Израиля.

Грета Тунберг пожаловалась на обезвоживание и клопов в израильской камере

Ранее Life.ru писал, что израильские военные задержали Грету Тунберг, когда она вместе с другими активистами пыталась прорваться в Газу на судах «Флотилии стойкости». Целью миссии было доставить гуманитарную помощь жителям анклава. После задержания всех участников акции депортировали из страны.

