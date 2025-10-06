Израиль депортировал Грету Тунберг и ещё 170 участников пропалестинской флотилии
Грета Тунберг. Обложка © ТАСС / AP / Hernan Munoz
Израиль депортировал 171 участника пропалестинской акции «Флотилия стойкости», среди которых находилась шведская активистка Грета Тунберг. Официальное заявление по этому поводу распространило министерство иностранных дел страны.
«Депортированные являются гражданами Греции, Италии, Франции, Ирландии, Швеции, Польши, Германии, Болгарии, Литвы, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Дании, Словакии, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Сербии и США», — сказано в заявлении ведомства.
В ведомстве уточнили, что депортация прошла сегодня. Активистов отправили в Грецию и Словакию.
Напомним, 1 октября израильские военные перехватили корабли «Флотилии стойкости», на которой находились сочувствующие Палестине и, в частности, Грета Тунберг. Все они были задержаны израильскими силовиками. Позже Тунберг заявила о плохих условиях содержания в местных застенках — девушка утверждает, что ей не давали достаточно воды и еды, а на коже появилась сыпь, в которой она винит клопов.
