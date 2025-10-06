Израиль депортировал Грету Тунберг и ещё 170 участников пропалестинской флотилии

Израиль депортировал 171 участника пропалестинской акции «Флотилия стойкости», среди которых находилась шведская активистка Грета Тунберг. Официальное заявление по этому поводу распространило министерство иностранных дел страны.

«Депортированные являются гражданами Греции, Италии, Франции, Ирландии, Швеции, Польши, Германии, Болгарии, Литвы, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Дании, Словакии, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Сербии и США», — сказано в заявлении ведомства.

В ведомстве уточнили, что депортация прошла сегодня. Активистов отправили в Грецию и Словакию.