7 октября, 05:02

Президенту «Бенфики» Коште грозит тюрьма из-за денег от «Локомотива»

Руй Кошта. Обложка © slbenfica.pt

Президент португальской «Бенфики» Руй Кошта может быть привлечён к уголовной ответственности из-за трансфера защитника Хермана Конти в московский «Локомотив», пишет CNN Portugal.

Центральный департамент уголовных расследований и судебных действий (DCIAP) расследует деятельность клуба на предмет нарушения экономических санкций против России из-за перевода 76 тысяч евро от «железнодорожников». Аргентинец перешёл в российский клуб в январе 2023 года, принял участие в пяти матчах, отправился в аренду в аргентинский «Колон», а затем был выкуплен.

Разбирательство идёт с лета, в июле Кошта добился отсрочки в даче показаний. По мнению португальских правоохранителей, транш мог быть проведён с нарушением европейского законодательства о санкциях. По законам страны, подобные нарушения караются лишением свободы на срок от одного до пяти лет. Однако в случае правонарушения по неосторожности закон предусматривает выплату штрафа.

Ранее были названы 14 стран, выступивших против возвращения России к турнирам УЕФА. Напомним, решение о недопуске российских команд было первоначально принято в феврале 2022 года Международной федерацией футбола (ФИФА) и УЕФА.

