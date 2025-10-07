Ночью ПВО отразила атаку дронов на Волгоградскую область

Ночью 7 октября в Волгоградской области силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников. По данным губернатора Андрея Бочарова, обломки дронов упали в поле в Городищенском районе. На месте сейчас работают сапёры, угрозы для жителей нет.

«Силами ПВО Минобороны России отражена атака БПЛА. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет», – отметил глава региона.

По данным властей, ситуация находится под контролем. Специалисты обследуют территорию, чтобы убедиться, что на земле не осталось опасных фрагментов.

Ранее Life.ru писал, что ПВО сбила украинский беспилотник, летевший на Москву. Тогда обломки также упали на землю, специалисты экстренных служб обследовали место падения.