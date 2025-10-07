Актриса сериалов «Кухня» и «Папины дочки. Новые» Ëла Санько сломала позвоночник из-за неудачного падения у себя дома. По сведениям SHOT, 78-летнюю звезду после этого стали беспокоить сильные боли в груди и пояснице.

Санько обратилась в больницу на следующий день. Оказалось, что у закрытый перелом поясничного позвонка. Теперь ей на два месяца запрещены физические нагрузки. После актрисе предстоит пройти курс лечебной физкультуры.

Ранее рэперу Игорю Александрову (Гарри Топору) провели экстренное хирургическое вмешательство по удалению опухоли головного мозга. Он показал свои фото из больницы поклонникам и пообещал скоро вернуться на сцену. Музыкант рассказал, что без операции он мог протянуть не более месяца, но сейчас он быстро идёт на поправку.