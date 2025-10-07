Экс-советника Зеленского Арестовича* повторно объявили в розыск в России

Бывший советник Владимира Зеленского Алексей Арестович* переобъявлен в розыск на территории России. С ноября 2023 года он находится в международном розыске в связи с публичными призывами к террористической деятельности и распространении ложной информации о российских Вооружённых силах.

Дело против Арестовича* началось ещё в апреле 2022 года из-за распространения им недостоверной информации о ВС РФ, а через месяц его объединили с делом о террористической направленности.

Бывший советник Зеленского подал в отставку в январе 2023 года после критики за свои слова о ракете, сбитой украинской системой ПВО в Днепре. Басманный суд Москвы выбрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания или экстрадиции, сообщает ТАСС.

Ранее Life.ru писал, с чем связана резкая смена риторики Алексея Арестовича*. По мнению политолога, всё дело в особенностях политической среды Украины. Он подстраивается под текущую политическую ситуацию и свои личные интересы, меняя оценки событий и публичные заявления в зависимости от конъюнктуры. Такая переменчивость характерна для жителей Малороссии, исторически живших между влиянием Запада и России.

