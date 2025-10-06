«Характерно для малороссов»: Политолог объяснил Life.ru резкую смену риторики Арестовича*

Экс-советник Владимира Зеленского Алексей Арестович* строит свою риторику, отталкиваясь от изменений политических и военных реалий. Это характерная черта уроженцев Малороссии, заявил в беседе с Life.ru директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, прокомментировавший его интервью российской журналистке Ксении Собчак.

«Арестович*, безусловно, является одним из самых умных политиков в пространстве бывшей Украины из тех, кто сейчас находится на виду и претендует на статус интеллектуала — насколько это вообще возможно в условиях украинской политической среды. Его постоянная смена позиций и риторики — это в целом характерная черта малороссов, исторически живущих в буферной зоне между Западом и Россией», — объяснил наш собеседник.

По его словам, вся история Малороссии — это непрерывный переход из-под стратегического контроля Запада в сферу влияния России и обратно, сопровождающийся формированием соответствующих культурных кодов, эпистемы, смыслов, трактовок и идеологий.

Политолог добавил, что переменчивость является антологической характеристикой малороссов и, напрямую зависящая от текущей конъюнктуры, органично встроена в структуру их бытия. В зависимости от того, что Арестович* видит вокруг себя и в ситуации на пространстве бывшей Украины, он формулирует свой анализ, оценивая происходящее с определённой дистанции. Разумеется, он учитывает и собственные интересы, ведь любой украинский политик стремится занять лидирующую позицию.

На самом деле то, что говорит Арестович*, повторяют и будут повторять и Зеленский, и любой политик, почувствовавший резкое изменение баланса сил, подчеркнул эксперт. Если, к примеру, завтра президент США Дональд Трамп заявит экс-юмористу, что Штаты больше не будут поставлять оружие или делиться разведданными, реакция главы киевского режима может быть сопоставимой, а возможно, окажется даже более радикально сдвинутой в пророссийскую сторону.

Коровин считает, что с Арестовичем* стоит выстраивать взаимодействие и сотрудничество, но не на уровне российской власти и официального политического истеблишмента, поскольку там просто нет соответствующих интеллектуальных ресурсов. Взаимодействие должно происходить на уровне интеллектуальных сообществ, воспитанных ещё в русской имперской традиции. Наш собеседник напомнил, что статьи Арестовича* всё ещё размещены на сайте Международного евразийского движения и касаются таких тем, как империя, субъектность и идентичность малороссов, взаимодействие с русскими, общая история, геополитика, негативное влияние Запада и утрата Украиной суверенитета в связи с активностью западных стран в пространстве бывшей Украинской ССР.

«Его смена риторики — не признак лжи, а свидетельство интеллектуального поиска, ответ на меняющуюся ситуацию на поле боя. При этом он ничем не отличается от большинства украинских политиков», — подытожил Коровин.

