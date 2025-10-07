22-летний убийца сбежал из Москвы после поножовщины и сдался в полицию Тулы

Мужчина, который несколько раз ударил своего оппонента ножом в шею на северо-западе Москвы, добровольно явился в полицию Тулы. Сейчас сотрудники правоохранительных органов перевозят подозреваемого в столицу для передачи следственным органам и привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления МВД РФ.

«После совершения преступления гражданин 2003 года рождения пытался скрыться от правоохранительных органов, покинув территорию Москвы и Московской области, однако впоследствии он принял решение добровольно явиться в отдел полиции в г. Туле», — говорится в сообщении.

В прокуратуре Москвы сообщили, что в скором времени суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 22-летнего задержанного.

Ранее Life.ru рассказал, что в Саратове в ходе словесной перепалки мужчина напал с ножом на двух студентов местного института. Пострадавшие были госпитализированы. В городе возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», подозреваемый задержан.