Регион
7 октября, 08:16

22-летний убийца сбежал из Москвы после поножовщины и сдался в полицию Тулы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

Мужчина, который несколько раз ударил своего оппонента ножом в шею на северо-западе Москвы, добровольно явился в полицию Тулы. Сейчас сотрудники правоохранительных органов перевозят подозреваемого в столицу для передачи следственным органам и привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления МВД РФ.

«После совершения преступления гражданин 2003 года рождения пытался скрыться от правоохранительных органов, покинув территорию Москвы и Московской области, однако впоследствии он принял решение добровольно явиться в отдел полиции в г. Туле», — говорится в сообщении.

В прокуратуре Москвы сообщили, что в скором времени суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 22-летнего задержанного.

Ранее Life.ru рассказал, что в Саратове в ходе словесной перепалки мужчина напал с ножом на двух студентов местного института. Пострадавшие были госпитализированы. В городе возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», подозреваемый задержан.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

