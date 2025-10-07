«Мама умрёт!» Девушка разыграла с дочкой рак и вытянула из любовника €30 тысяч на новую грудь

В Великобритании 35-летняя женщина обманула своего мужчину, выдумав себе рак в последней стадии, после чего начала тянуть из него деньги, чтобы реализовать свою мечту об увеличении груди. Историей делится издание Daily Star.

35-летняя Лаура Макферсон несколько лет находилась в отношениях с директором компании Джоном Леонардом. Прикинув, что её ухажёр довольно состоятельный, щедрый и очень влюблён в неё, женщина решила на нём «подзаработать». Макферсон внезапно призналась ему, что якобы больна раком и находится при смерти. В ложь была вовлечена даже маленькая дочь Лауры, которая подтверждала мужчине информацию и плакала, что скоро её мама «умрёт».

Леонард потратил 25 000 фунтов (около 2,7 миллиона рублей) на медицинские процедуры, которые якобы нужны женщине, а также подарил ей часы Rolex. Макферсон не остановилась на одной лжи. Она тут же заявила, что у неё рак шейки матки, яичников, а не только груди. Мужчина начал отправлять её на роскошные курорты, чтобы «восстановиться», заваливал подарками и деньгами. В итоге женщина сделала себе увеличение груди, а возлюбленному сказала, что излечилась от рака. Когда Леонард узнал об обмане, он подал в суд.

«Она никогда не болела раком, и теперь стало ясно, что она врёт об этом с тех пор, как училась в старших классах», – сказал потерпевший.

В суде Макферсон признала свою вину. По её словам, она была в депрессии, поэтому не осознавала свои действия. Суд приговорил женщину к общественным работам, а также обязал её вернуть Леонарду 30 714 фунтов (около 3,4 миллиона рублей) до 5 января 2026 года.

