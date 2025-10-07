Блогерше-миллионерше Вале Карнавал грозит блокировка счетов из-за долга перед ФНС

Ранее Life.ru сообщал, что крупную задолженность перед налоговой службой накопил актёр Михаил Пореченков. Ему необходимо выплатить ФНС 622 тысячи рублей. Эта сумма связана не с его личными доходами, а с деятельностью ИП, зарегистрированного на имя артиста и работающего в сфере кинопроизводства и телепрограмм.