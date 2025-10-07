Валдайский форум
Блогерше-миллионерше Вале Карнавал грозит блокировка счетов из-за долга перед ФНС

Блогерша Валя Карнавал. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / karna.val

Блогерша Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 352 тысячи рублей. Об этом сообщает «Постньюс». Данная сумма образовалась в результате неуплаты налогов по индивидуальному предпринимательству (ИП) Карнауховой.

В связи с этим артистке-миллионерше грозит возбуждение исполнительного производства и блокировка банковских счетов.

Ранее Life.ru сообщал, что крупную задолженность перед налоговой службой накопил актёр Михаил Пореченков. Ему необходимо выплатить ФНС 622 тысячи рублей. Эта сумма связана не с его личными доходами, а с деятельностью ИП, зарегистрированного на имя артиста и работающего в сфере кинопроизводства и телепрограмм.

