Эксперт по ЖКХ напомнил о штрафах за цветы на балконе

Выращивание цветов на балконе в многоквартирном доме может привести к штрафу. В Москве наказание за это составляет до 5 тысяч рублей, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Размещение горшков с внешней стороны [дома] расценивается как нарушение, поскольку фасад здания является общим имуществом. Такие действия могут квалифицировать по статье о нарушении правил пользования жилыми помещениями», – подчеркнул эксперт в беседе с «Москвой 24».

Помимо этого, жильцам нельзя отключать или держать в неисправном состоянии пожарную сигнализацию. За нарушение требований пожарной безопасности штраф варьируется от 5 до 15 тысяч рублей. Также штрафы предусмотрены за отказ впустить газовщиков для плановой проверки или обслуживания — от 5 до 10 тысяч рублей. По словам эксперта, наказание возможно только за отказ впустить специалистов, а не за отсутствие дома в момент визита.

Доказательствами нарушения служат акты проверок, фото, видео и показания соседей. При получении постановления штраф можно оспорить, объяснил Бондарь.

А ранее Life.ru писал, что россияне рискуют получить штрафы за курение, вонь и шум в многоквартирных домах. К основаниям для штрафных санкций также относятся сквернословие, агрессия или драка, которые могут квалифицироваться как мелкое хулиганство с наказанием в виде штрафа от 500 до 1000 рублей.