Шум, вонь и курение в домах: Какие штрафы грозят жильцам в 2025 году

Наиболее частой причиной жалоб в многоквартирных домах является нарушение тишины. За это россияне рискуют получить штраф. По словам декана факультета права НИУ ВШЭ профессора Вадима Виноградова, штрафы варьируются в разных регионах: в Москве они могут достигать 2000 рублей, а в Санкт-Петербурге — до 5000 рублей. Нарушения тишины, особенно в ночное время (с 23:00 до 7:00), регулируются региональными законами и федеральными нормами.

«В большинстве регионов действует режим тишины с 23:00 до 7:00, а в некоторых субъектах — с 22:00. Соседи могут пожаловаться на громкую музыку, ремонтные работы, крики, использование звукоусиливающей аппаратуры, а также на нецензурную брань в подъезде, на балконе или в других местах общего пользования», — пояснил специалист в беседе с «Газетой.ru».

Кроме шума, к основаниям для штрафов относятся сквернословие, агрессия или драка, которые могут квалифицироваться как мелкое хулиганство с наказанием в виде штрафа от 500 до 1000 рублей или даже административного ареста до 15 суток. Также сильные запахи из квартир, особенно в случаях антисанитарного содержания домашних животных, могут повлечь штраф от 1500 до 3000 рублей (ст. 8.52 КоАП РФ). На территории Московского региона действуют дополнительные меры ответственности по этому вопросу.

Захламление мест общего пользования — например, хранение личных вещей на лестничных площадках, в коридорах или тамбурах — нарушает требования пожарной безопасности и карается штрафами от 5000 до 15 000 рублей (ст. 20.4 КоАП РФ). Курение в общественных помещениях запрещено, а за нарушение предусмотрены штрафы от 500 до 1500 рублей (ст. 6.24 КоАП РФ).

Курение на балконе разрешено, если не нарушает права соседей, но проникновение табачного дыма в другие квартиры считается нарушением. Если брошенный окурок вызывает пожар, штрафы могут достигать 40 000–50 000 рублей. Также самовольная замена радиаторов отопления, ставшая причиной залива квартиры, может повлечь взыскание убытков с виновного через суд, добавил Виноградов.

А ранее Life.ru писал, что за громкий будильник юридическим лицам грозит штраф до 80 тысяч рублей. По словам специалиста, физическим лицам грозит денежное взыскание в размере от 500 до 3000 рублей, а в Москве — от 1000 до 2000 рублей.