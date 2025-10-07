Брат лишился жизни ради спасения 17-летней беременной сестры от пули её парня-убийцы

В США погиб молодой человек, который пытался спасти свою 17-летнюю беременную сестру от жестокого нападения её бойфренда. Трагедия развернулась в городе Баррон, штат Висконсин, сообщает издание People.

17-летняя Макаяла, находящаяся на седьмом месяце беременности, вошла в квартиру, где её поджидал возлюбленный Маркус Хинохоса. Злоумышленник выстрелил в девушку, ранив в живот. 20-летний брат Тайлер Садовски немедленно бросился на помощь, но преступник выстрелил и в него. От полученных ранений парень скончался.

Макаяла была экстренно госпитализирована. Врачи смогли спасти её и младенца. Состояние новорождённого оценивается как стабильное. Маркус Хинохоса совершил самоубийство.

