Россияне застряли во Внуково вместо all inclusive в Турции из-за отсутствия света

Сотни россиян не могу вылететь из Внуково в Анталию из-за отмены рейсов. «Турецкие авиалинии» отказались отправлять как минимум пять ночных рейсов из Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Россияне не могут попасть в Анталию из-за отключения света. Электричество отсутствует в турецком аэропорту.

Аналогичная ситуация произошла два года назад, когда туристы не смогли отправиться в Анталию из-за перебоев с электроэнергией. Тогда самолёт не совершил посадку, так как на вышке управления не было электричества. Воздушные судна перенаправлялись в аэропорт Стамбула, а последующие рейсы отменялись.

Ранее Life.ru сообщал о случаях, когда десятки россиян столкнулись с отказом в вылете в ОАЭ, Таиланд и Турцию из-за дефектов в загранпаспортах. Проблема заключалась в том, что печати и надписи в документах смещались, «наползая» на графы «пол», «гражданство» и «дата выдачи». Пограничные службы признавали такие документы недействительными и отказывали пассажирам в выезде за границу.