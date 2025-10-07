Валдайский форум
Регион
7 октября, 07:03

Временные ограничения на полёты сняли в аэропорту Ярославля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

В аэропорту Ярославля сняты временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко, добавив, что ограничения вводили для обеспечения безопасности.

«Аэропорт Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал он.

За время действия ограничений один самолёт был перенаправлен на запасной аэродром. На данный момент экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Росавиация ввела ограничения на полёты в двух аэропортах юга России

Ранее сообщалось о введении ограничений, помимо Ярославля, и в аэропорту Нижнего Новгорода. Данные меры были приняты для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. Позднее временные ограничения были сняты в аэропортах Волгограда, Калуги и Нижнего Новгорода.

