У автоблогера Эрика Давидыча сгорел тюнингованный «Москвич 3»

Тюнингованный кроссовер «Москвич 3», который автоблогер Эрик Давидыч представлял своим подписчикам как «1000-сильного монстра», сгорел. О происшествии сообщает Baza.

Автомобиль выгорел практически полностью, от него остался лишь металлический каркас. По словам инфлюенсера, в момент возгорания он находился в салоне, но сумел вовремя покинуть машину и не пострадал.

Главную причину случившегося Давидыч видит в чрезмерном количестве тюнинга, которому подвергся автомобиль.

