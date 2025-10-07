Валдайский форум
7 октября, 09:17

У автоблогера Эрика Давидыча сгорел тюнингованный «Москвич 3»

Тюнингованный кроссовер «Москвич 3», который автоблогер Эрик Давидыч представлял своим подписчикам как «1000-сильного монстра», сгорел. О происшествии сообщает Baza.

Видео © Telegram / Baza

Автомобиль выгорел практически полностью, от него остался лишь металлический каркас. По словам инфлюенсера, в момент возгорания он находился в салоне, но сумел вовремя покинуть машину и не пострадал.

Главную причину случившегося Давидыч видит в чрезмерном количестве тюнинга, которому подвергся автомобиль.

Россиянин заживо сгорел в своей машине на мойке
Россиянин заживо сгорел в своей машине на мойке

Ранее Life.ru сообщал, что двое молодых людей погибли в пожаре, оказавшись заблокированными в салоне Tesla Cybertruck после ДТП в США. Причиной трагедии стал отказ системы открывания дверей, которая управляется кнопкой, она перестала работать из-за отключения электроэнергии при столкновении. Во время аварии студенты получили лишь незначительные травмы, но стали жертвами огня и продуктов горения.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / Baza

Александра Мышляева
