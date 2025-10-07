Трамп заявил, что спас TikTok для молодёжи, которая теперь ему «должна»

Президент США Дональд Трамп заявил о своей роли в сохранении социальной сети TikTok для американской молодёжи, косвенно намекнув на политические «дивиденды» от этого решения. Соответствующее заявление прозвучало во время его выступления перед сторонниками.

Президент напомнил, что 25 сентября подписал исполнительный указ, утвердивший сделку по переводу американского подразделения TikTok под контроль национального бизнеса, что позволило избежать полного запрета платформы.

Обращаясь к молодёжной аудитории, Трамп заявил, что молодые люди теперь ему «должны», а также выразил уверенность, что кто-то из его нынешних слушателей в будущем сможет занять президентское кресло в Овальном кабинете. Решение было принято в соответствии с законом о национальной безопасности, требующим от китайской ByteDance продажи американского подразделения соцсети.

Между тем, накануне выборов мэра Нью-Йорка, запланированных на ноябрь 2025 года, президент США пообещал «спасти» город и вернуть ему былую «великость». Одновременно обвинив одного из кандидатов в том, что тот является «коммунистическим лунатиком», и пообещав не дать ему «разрушить» город, имея на руках, как он утверждает, все необходимые для этого рычаги и козыри.