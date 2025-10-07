Шедевры спасают души: В Госдуме связали бессердечие детей с дорогими билетами в театр

Жестокость современных детей связана с отсутствием возможности посещать современные театры и знакомиться с произведениями российской культуры. Об этом в беседе с Life.ru рассказала председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

Нина Останина о жестокости современных детей. Видео © Life.ru

Она объяснила, что, если бы будущее поколение было воспитано на добрых произведениях, в стране не пришлось бы думать о борьбе с буллингом в рамках закона.

«Жесткость в обществе, особенно среди детей, во многом объясняется отсутствием возможности нашим детям посещать современные театры и знакомиться с произведениями нашей культуры. Мы бы не пожинали плоды бессердечия и жестокости среди наших детей, если бы наши дети были воспитаны на добрых произведениях, коих у нас очень много», — заявила Останина.

Председатель Комитета Госдумы также заявила, что сейчас важно приобщать к театральному искусству и пенсионеров, но билеты очень дорогие. Цены на представление доходят до 15 тысяч рублей, и немногие бабушки и дедушки могут позволить себе потратить такие деньги.

Следует напомнить, что в июле был предложен новый законопроект, направленный на борьбу с травлей. Согласно предложенным мерам, за неоднократные случаи буллинга и применения физической силы ребёнка могут временно направлять в специальное учебно-воспитательное учреждение. Законопроект предусматривает внесение изменений в законодательство, касающееся прав ребёнка, профилактики безнадзорности и системы образования.