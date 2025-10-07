Бородин призвал «отменить» Прохора Шаляпина после шутки про ребёнка

На детском телешоу Прохор Шаляпин допустил некорректное высказывание в адрес юного участника. Артист, отвечая на вопрос мальчика о роде своей деятельности, в ироничной форме предсказал ему будущее, связанное с физическим трудом. Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, выразил возмущение произошедшим и призвал к «отмене» исполнителя.

По его словам, поведение Шаляпина требует немедленной оценки со стороны специалистов. Он подчеркнул, что не может понять, какой смысл несут в себе транслируемые певцом идеи, касающиеся жизни за счёт пожилых женщин и безработицы. Бородин считает необходимым прекратить выступления Шаляпина на сцене.

«Зачем нам в медиа больной человек? У нас таких хватает. Сегодня он оскорбил ребёнка, а завтра что выкинет? К нему нужно присматриваться в обязательном порядке – и что-то с этим делать», — пояснил Бородин в беседе с «Абзацем».

Напомним, что Прохор Шаляпин отказался извиняться за свою шутку в адрес ребёнка во время съёмок шоу «Дети против». Поводом для скандала стал ответ артиста на вопрос мальчика, работал ли он когда-нибудь грузчиком. Певец же заявил, что оставил эту вакансию для несовершеннолетнего.