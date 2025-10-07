Наёмник-неудачник из Коврова так и не попал в ВСУ и всё равно сядет на 10 лет

Житель города Коврова был приговорён к десяти годам тюрьмы за подготовку к акту госизмены и участие в террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Второй Западный окружной военный суд признал виновным жителя Владимирской области по статьям о приготовлении к государственной измене и участии в террористической организации и назначил лишение свободы на десять лет. Первые четыре года он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Также на него наложен штраф в 200 тыс. рублей и трёхлетний запрет заниматься администрированием сайтов и групп в сети. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Следствие установило, что мужчина 1996 года рождения с 25 октября 2023 по 11 июня 2024 года вступил в контакт с вербовщиками СБУ, заполнил «анкету кандидата», разработал маршрут на территорию Украины для вступления «Иностранный легион» ВСУ, приобрёл снаряжение для боевых задач и согласовал свои намерения с представителями спецслужбы. 11 июня 2024 года он был задержан сотрудниками УФСБ при попытке покинуть Россию.

Ранее Life.ru показывал видео с задержанием жителя Подольска, который призывал ВСУ бомбить Москву и объекты ОПК в Московской области. Во время допроса он признал свою вину, теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.