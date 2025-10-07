Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 октября, 10:17

Эксперт по безопасности считает, что одна из главных целей СВО должна эволюционировать

Аналитик Колбин: Цель СВО по внеблоковому статусу Украины может эволюционировать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vetre

Одна из ключевых целей специальной военной операции — обеспечение внеблокового статуса Украины — может быть пересмотрена. Такое мнение высказал эксперт по безопасности Александр Колбин в издании «Россия в международной политике».

«В таком контексте требование о «нейтральном, внеблоковом статусе» Украины — противоречащее уже сложившейся… объективной реальности — будет, я думаю, также эволюционировать», считает он.

По словам аналитика, сложившаяся ситуация демонстрирует глубокую интеграцию Киева с Североатлантическим альянсом, включая использование украинской стороной натовского вооружения и западных разведданных для ударов по территории России. Колбин пришёл к выводу, что нейтральный статус Украины в военном, экономическом и культурном измерениях становится всё менее достижимым на фоне текущих событий.

Ранее политолог Дмитрий Аграновский заявил, что в настоящий момент разрешить миром конфликт на Украине не удастся, так как первоначальные причины его возникновения не были устранены. Эксперт напомнил, что Москва в первую очередь заинтересована в собственной безопасности и соблюдением прав русскоязычного населения в Незалежной, а Киев не демонстрирует готовности работать по этим направлениям.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юрий Лысенко
