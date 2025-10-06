Коренные причины: Политолог объяснил, почему мир с Украиной пока недостижим

На текущем этапе завершение конфликта между Москвой и Киевом маловероятно, так как не устранены его коренные причины. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Аграновский. По его словам, для России главным условием мира является безопасность и отсутствие дискриминации русскоязычного населения на Украине, чего сейчас не наблюдается.

«Но об этом даже речи не идёт. Зеленский и его режим воспринимаются как нормальная власть, но это не так. Они пришли к власти в результате государственного переворота и до сих пор дискриминируют русских», — указал эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

При этом политолог отметил некую «оттепель» в отношениях между Россией и США по причине диалога президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, в котором они проявляют уважение друг к другу. Однако противоречия остаются значительными, и Запад не готов идти на приемлемые для России условия.

Аграновский подчеркнул, что конфликт для России является вопросом выживания, а прочный мир возможен только после устранения его первопричин — в первую очередь из-за позиции Запада и США. Тем не менее, в ходе диалога Трампа и Путина уже решаются некоторые вопросы, например, продление ДСНВ-3 и открытие авиасообщения для «Белавиа».

«Но не надо забывать, что Трамп ведь тоже связан по рукам и ногам. Он же не может завтра сказать: «я отдаю Украину», ему просто его истеблишмент этого не простит, там реальный импичмент произойдёт. Поэтому у него тоже поле для манёвра очень узкое», — подытожил специалист.

Напомним, ранее Дональд Трамп, общаясь с журналистами, назвал «хорошей идеей» предложение Путина о продлении на год количественных ограничений, предусмотренных ДСНВ. В Кремле увидели в этом повод для оптимизма. Договор, подписанный Россией и США в 2010 году, устанавливает ограничения на количество развёрнутых ядерных боезарядов и средств их доставки. Срок его действия истекает в феврале 2026 года. В Кремле позднее