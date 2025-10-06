Президента России Владимира Путина постоянно провоцируют на «выпады» в сторону США, но он не поддаётся на провокации. Об этом в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Никонов напомнил, что президент США Дональд Трамп иногда критикует Россию, называя российскую военную мощь «бумажным тигром». Однако Путин ловко реагирует, подчёркивая, что такие высказывания могут быть вырваны из контекста.

«А, с другой стороны, тут же рассказал о том, какие у нас успехи на поле боя, и что реально наши Вооружённые Силы противостоят не Украине, а НАТО. И если Россия «бумажный тигр», то что тогда НАТО? Что такое этот блок из себя представляет, если он проигрывает «бумажному тигру?», — приводит kp.ru слова парламентария.

Также Никонов обратил внимание на то, как Россия ценит стойкого американского солдата Майкла Глосса, который героически погиб, участвуя в конфликте на Донбассе. В целом, политик подчеркнул, что позиция Путина в отношениях с США более оптимистична по сравнению с недавними годами, и он настроен на поиск точек соприкосновения при всех существующих разногласиях.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин предложил НАТО попробовать разобраться с «бумажным тигром». По его словам, подобные сравнения не имеют смысла, так как Россия успешно противостоит военной помощи, которую страны Североатлантического альянса поставляют ВСУ.