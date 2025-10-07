Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 октября, 10:03

Песков прокомментировал сенсацию Арестовича* о несостоявшейся встрече Путина и Зеленского

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о планах организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в апреле 2022 года. Так он прокомментировал заявление бывшего советника офиса украинского президента Алексея Арестовича*.

«Мне, честно говоря, неизвестно о том, чтобы планировалась встреча», — сказал Песков.

Он напомнил, что последняя личная встреча Путина и Зеленского состоялась в Париже в 2021 году в рамках нормандского формата. «Они общались кратко тогда на полях этой многосторонней встречи», — уточнил представитель Кремля.

Ранее Арестович* в интервью Ксении Собчак заявил, что якобы весной 2022 года обсуждалась возможность личных переговоров Путина и Зеленского, но они не состоялись из-за позиции украинской стороны. В Кремле подобные сведения опровергли.

* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов

