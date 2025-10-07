Путин создал совет по культуре при президенте России
При президенте РФ создан совет по культуре. Указ о формировании нового координационного органа подписал российский лидер Владимир Путин, документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В целях совершенствования и эффективной реализации государственной политики в области культуры постановляю образовать совет при президенте РФ по культуре», — говорится в указе.
Совет будет выполнять функции консультативного и координационного органа. Его ключевыми задачами станут информирование президента о текущих культурных процессах, а также разработка предложений по актуальным вопросам государственной культурной политики. На совет возлагается обязанность по обеспечению взаимодействия между главой государства и различными творческими объединениями, организациями культуры, а также отдельными деятелями искусства и представителями интеллигенции. Эта работа будет направлена на определение и последующее выполнение стратегических задач в области культурного развития страны.
