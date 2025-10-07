Путин создал совет по культуре при президенте России

Совет будет выполнять функции консультативного и координационного органа. Его ключевыми задачами станут информирование президента о текущих культурных процессах, а также разработка предложений по актуальным вопросам государственной культурной политики. На совет возлагается обязанность по обеспечению взаимодействия между главой государства и различными творческими объединениями, организациями культуры, а также отдельными деятелями искусства и представителями интеллигенции. Эта работа будет направлена на определение и последующее выполнение стратегических задач в области культурного развития страны.