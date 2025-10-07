Дорого и бесполезно: Life.ru выяснил, сколько денег Украина «спустила» на дроны, атаковавшие Тюмень

По территории антипинского НПЗ в Тюмени раскиданы обломки беспилотников, которые по конструкции напоминают упрощённую версию FP-1 с боевой частью порядка 40 кг. По внешним признакам машины кажутся модифицированными — часть груза снята, а в корпусе смонтирован дополнительный топливный бак, чтобы выиграть в дальности. Об этом сообщает SHOT.

Запуск могли осуществить с позиций в Харьковской области — это укорачивало путь до линии фронта и позволило довести реальную дальность полёта до отметки свыше 2000 км. Часть беспилотников, летевших транзитом, была уничтожена силами ПВО в Курской области.

FP-1 производит киевский завод Fire Point. Ориентировочная цена одного аппарата — $55 000 (≈₽4,5 млн).

Ранее в учебном центре беспилотной авиации заявили, что беспилотники ВСУ, долетевшие до Тюмени, могли быть запущены с грузовиков. Кроме того, эксперт полагает, что их могли поднять в воздух на территории другой страны, к примеру, Казахстана. Напомним, что в городе вчера вечером были сбиты три украинских дрона.