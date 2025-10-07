Буллинг и новый класс: 14-летнюю школьницу нашли мёртвой в Ивделе

14-летнюю школьницу нашли мёртвой в Ивделе Свердловской области. Знакомые рассказали URA.RU, что девочка подвергалась травле со стороны сверстников.

«Говорят, некоторые бывшие одноклассники буллили её. Она потом ушла в другой класс. Как было там, не знаю», — сказал один из знакомых погибшей. По словам другого источника, школьница много конфликтовала с мальчиками.

Ранее генпрокуратура России предложила помещать несовершеннолетних, занимающихся буллингом, в центры временного содержания МВД. Эту инициативу планируют подать на рассмотрение в правительство. Юрист Станислав Розенко, поддержавший её, заявил, что в России гуманно подходят к подросткам, преступившим закон, однако проблема буллинга стоит особняком и нуждается в особом решении.