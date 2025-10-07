Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 октября, 10:36

Кремль пообещал ответить на ограничение поездок российских дипломатов по Европе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cinematographer

Москва даст ответ на решение Брюсселя об ограничении передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что такая политика равносильна «возведению новых разделительных стен».

«Наше дипломатическое ведомство сформулирует предложения, и они будут реализованы. В целом можно лишь добавить, что, к нашему сожалению, европейцы активно оживляют в себе навыки возведения новых разделительных стен», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что реакция России «разумеется, последует».

Напомним, что страны Евросоюза преодолели вето Венгрии и достигли соглашения об ограничении передвижений российских дипломатов в пределах сообщества. В соответствии с новыми правилами, российские дипломаты, аккредитованные в европейских столицах, обязаны будут заблаговременно информировать власти принимающей страны о предстоящих поездках за пределы города их пребывания, до пересечения границы.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
